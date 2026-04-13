30 Millionen: Ex-Dortmunder Balerdi kommt auf den Markt

Leonardo Balerdi kehrt Olympique Marseille im Sommer aller Voraussicht nach den Rücken. Nach FT-Informationen hat sich der Innenverteidiger mit Olympique Marseille auf eine Trennung nach Saisonende geeinigt. Den Wert des 27-Jährigen taxiert OM auf etwa 30 Millionen Euro.

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Balerdi war 2021 für elf Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Marseille gewechselt, wo er nun Kapitän ist. An einer Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, haben bereits zahlreiche Vereine Interesse bekundet.