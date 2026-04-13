Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Ligue 1

30 Millionen: Ex-Dortmunder Balerdi kommt auf den Markt

von seb_nonda - Lukas Weinstock - Quelle: FT-Exklusiv
Leonardo Balerdi hat die Hände auf den Hüften @Maxppp

Leonardo Balerdi kehrt Olympique Marseille im Sommer aller Voraussicht nach den Rücken. Nach FT-Informationen hat sich der Innenverteidiger mit Olympique Marseille auf eine Trennung nach Saisonende geeinigt. Den Wert des 27-Jährigen taxiert OM auf etwa 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Balerdi war 2021 für elf Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Marseille gewechselt, wo er nun Kapitän ist. An einer Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, haben bereits zahlreiche Vereine Interesse bekundet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Marseille
Leonardo Balerdi

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Marseille Logo Olympique Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert