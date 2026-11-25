Der VfL Osnabrück hat sich eine richtungsweisende Unterschrift abgeholt. Der Zweitligist hat die Verlängerung mit Cheftrainer Timo Schultz offiziell bekanntgegeben. Zudem wurde Assistent Ferydoon Zandi langfristig gebunden.

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Ex-Köln-Coach Schultz ist seit Juni 2025 für den VfL verantwortlich. Vergangenes Jahr führt er den Verein zur Drittliga-Meisterschaft. Aktuell steht man in Liga zwei auf einem soliden zwölften Tabellenplatz.