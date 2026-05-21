Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Arsenal scoutet Augsburg-Juwel Banks

Noahkai Banks zählte beim FC Augsburg zu den Shootingstars der Saison. Mit seinen Leistungen hat sich das Abwehr-Juwel offenbar in das Blickfeld des FC Arsenal gespielt.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Noahkai Banks ist unzufrieden @Maxppp

Für Noahkai Banks könnte unter Umständen ein gewaltiger Karrieresprung auf dem Plan stehen. Nach Informationen von ‚Sky‘ scoutet der FC Arsenal den talentierten Innenverteidiger des FC Augsburg. Gesandte der Gunners sollen den 19-Jährigen sogar schon vor Ort beobachtet haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl Banks im Saisonendspurt seinen Stammplatz verlor, gehört er zweifellos zum Tafelsilber der Fuggerstädter. Vertraglich ist der physisch starke Rechtsfuß noch bis 2029 an den FCA gebunden. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht, weshalb der Bundesligist die Zügel in der Hand hat.

„Wir haben die Hand drauf, es besteht keine Gefahr“, betonte Sportdirektor Benjamin Weber Anfang März mit Blick auf Banks‘ Arbeitspapier, „es ist eine große Freude zu sehen, wie er sich entwickelt, wie viele entscheidende Momente er hat.“ Weber prognostizierte aber bereits: „Er wird wahrscheinlich mal in einem sehr großen Verein spielen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Augsburg
Arsenal
Noahkai Dominic Banks

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Augsburg Logo FC Augsburg
Arsenal Logo FC Arsenal
Noahkai Dominic Banks Noahkai Dominic Banks
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert