Arsenal scoutet Augsburg-Juwel Banks

Für Noahkai Banks könnte unter Umständen ein gewaltiger Karrieresprung auf dem Plan stehen. Nach Informationen von ‚Sky‘ scoutet der FC Arsenal den talentierten Innenverteidiger des FC Augsburg. Gesandte der Gunners sollen den 19-Jährigen sogar schon vor Ort beobachtet haben.

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Obwohl Banks im Saisonendspurt seinen Stammplatz verlor, gehört er zweifellos zum Tafelsilber der Fuggerstädter. Vertraglich ist der physisch starke Rechtsfuß noch bis 2029 an den FCA gebunden. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht, weshalb der Bundesligist die Zügel in der Hand hat.

„Wir haben die Hand drauf, es besteht keine Gefahr“, betonte Sportdirektor Benjamin Weber Anfang März mit Blick auf Banks‘ Arbeitspapier, „es ist eine große Freude zu sehen, wie er sich entwickelt, wie viele entscheidende Momente er hat.“ Weber prognostizierte aber bereits: „Er wird wahrscheinlich mal in einem sehr großen Verein spielen.“