Chelsea holt Talent Casadei

Cesare Casadei verlässt Inter Mailand und schließt sich dem FC Chelsea an. Bei den Blues unterschreibt der italienische Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro plus weiter fünf Millionen an Boni nach Mailand.

Casadei stammt aus der Inter-Jugend, bestritt jedoch noch kein Spiel für die Profi-Mannschaft. Erst im vergangenen Sommer verlängerte der 19-Jährige seinen Kontrakt bei den Nerazzurri bis 2024.