DFB-Team: Ouédraogo ersetzt Amiri

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg am Freitag (20:45 Uhr) und am darauffolgenden Montag (20:45 Uhr) gegen die Slowakei auf Nadiem Amiri (29) verzichten. Wie der DFB mitteilt, fällt der Mittelfeldspieler von Mainz 05 mit Adduktorenbeschwerden aus.

Nachrücken darf dafür ein Neuling: Assan Ouédraogo nimmt nicht wie geplant am Lehrgang der U21 des DFB teil, sondern reist gleich zum A-Team. Der 19-Jährige schaffte nach verletzungsgeplagter Vorsaison zuletzt den Durchbruch bei RB Leipzig, ist dort mittlerweile Stammspieler im Mittelfeld.

Ouédraogo ist somit der erste Spieler der U17-Welt- und Europameister von 2023, der den Sprung ins A-Team des DFB schafft. FT hatte ihn bereits im Vorfeld für eine Nominierung empfohlen.