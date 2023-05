FC Bayern: Der Zeitplan bei Cancelo

Trägt João Cancelo (28) auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern? Ausgeschlossen ist dieses Szenario keineswegs. Dem Podcast ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zufolge kann sich der Portugiese einen Verbleib an der Säbener Straße trotz gehegter Zweifel sehr gut vorstellen. Er fühle sich wohl in München und sehe im Rekordmeister auch sportlich eine langfristige Option.

Auch auf Bayern-Seite scheint ein fester Cancelo-Transfer noch lange nicht zu den Akten gelegt. Sicher ist nur: Die mit Manchester City vereinbarte Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro wird der Bundesliga-Spitzenreiter nicht ziehen. Jener Passus läuft laut ‚Bayern Insider‘ Mitte Juni ab, danach wäre die Ablöse frei verhandelbar.

Entscheidung beim Aufsichtsrat

Die Münchner Verantwortlichen wollen sich nun in den letzten beiden Saisonspielen einen abschließenden Eindruck vom technisch starken Außenverteidiger machen. In der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai soll die Personalie dann diskutiert werden. Wenn Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein schlüssiges Konzept vorlegt, würde das höchste Klubgremium wahrscheinlich sein Okay für einen Cancelo-Kauf geben.

Trainer Thomas Tuchel würde das freuen. Einmal mehr hat sich der Übungsleiter als Fan seines Leihspielers geäußert. „Ich liebe ihn“, sagte Tuchel auf der heutigen Spieltagspressekonferenz über Cancelo, mahnte richtigerweise aber auch, dass „noch nichts entschieden“ sei.