RB oder Barça? Rose kämpft um Olmo

Marco Rose setzt sich aktiv für einen Verbleib von Dani Olmo (24) ein. „Er kennt meine Meinung zu ihm, wir unterstützen ihn in allen Dingen“, äußerte sich RB Leipzigs Trainer auf der heutigen Pressekonferenz. Olmo wisse, „was er am Verein hat, dass er sich hier gut entwickelt und eine gute Entscheidung getroffen hat, hier nach Leipzig zu gehen. Wir würden gerne seine Qualitäten weiter nutzen, seine Entwicklung weiter vorantreiben.“ Olmos Vertrag läuft 2024 aus, Medienberichten zufolge will der offensive Mittelfeldspieler nur verlängern, wenn RB die Champions League erreicht.

Interesse am spanischen Nationalspieler bekundet unter anderem der FC Barcelona, die Katalanen würden nächstes Jahr gerne ablösefrei zuschlagen. Rose weiß: „Klar ist auch, dass Dani irgendwann seinen nächsten Karriereschritt gehen möchte. Aber ich als Trainer werde alles daransetzen, dem Verein klarzumachen, wie wichtig der Spieler für uns ist.“ Er wolle „Dani natürlich auch davon zu überzeugen, dass ihm ein Jahr Leipzig sicher noch guttut.“

