Timo Werner (30) erklärt seinen verhältnismäßig frühen Wechsel in die Major League Soccer zu den San José Earthquakes mit Abenteuerlust und negativen Erfahrungen nach seiner Rückkehr zu RB Leipzig. Im Interview mit ‚transfermarkt.de‘ sagt der Stürmer: „Es war anders als bei meinem ersten Engagement, als sich das Spiel um mich drehte.“ Im Sommer 2022 hatten die Sachsen Werner für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zurückgeholt, der zwei Jahre zuvor 53 Millionen für den ehemaligen DFB-Stürmer bezahlt hatte. Kurz vor der Weltmeisterschaft verletzte sich Werner jedoch. „Dann passierten noch ein paar andere Dinge im Alltag und im Fußball, die mir das Gefühl gaben, nicht wertgeschätzt zu werden“, so der gebürtige Stuttgarter.

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Im Januar wechselte Werner nach unbefriedigenden Jahren und einer Leihe zu Tottenham Hotspur ablösefrei in die MLS, aus Neugier: „Ich wollte einfach mal etwas anderes machen. Ich hätte auch bei einem anderen Verein in England unterschreiben können. Es gab auch Optionen in der Bundesliga. Auch wenn ich erst 30 bin, hatte ich einfach das Gefühl, dass es Zeit für ein neues Kapitel in meinem Leben war.“ Für San José erzielte Werner bisher in 15 Spielen sechs Tore und bereitete fünf weitere vor. Im April wurde der Rechtsfuß zum MLS-Spieler des Monats gewählt.