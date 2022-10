Rafaela Pimenta hat auf die Rückkehr von Paul Pogba zu Juventus Turin im vergangenen Sommer zurückgeblickt. Gegenüber der ‚Tuttosport‘ erzählt die Beraterin des Superstars: „Alles geschah im April, als Maurizio Arrivabene (Vorstandsboss, Anm. d. Red.) und Pavel Nedved (Vizepräsident) nach Monte Carlo kamen […]. Sie schauten hier im Büro vorbei […] und ich fragte: ‚Warum holt ihr nicht Pogba?‘“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Antwort der Juve-Bosse: „Sicher! Für uns wäre es machbar, würde er denn kommen?“ Und Pogba wollte kommen. „Er war glücklich, er sorgte sich um Juve“, so Pimenta weiter, „er hatte andere Möglichkeiten, aber als er das Wort Juve hörte, verwarf er sie sofort.“ So kehrte Pogba nach sechs Jahren bei Manchester United ablösefrei zur Alten Dame zurück. In der laufenden Spielzeit absolvierte der 29-jährige Mittelfeldmann in Folge einer Knie-OP aber noch keine Partie.