In den 15 Monaten beim FC Liverpool konnte Florian Wirtz sein Potenzial noch nicht vollständig ausschöpfen. Immer wieder lässt der Spielmacher sein immenses Können aufblitzen, konstant auf den Platz bringen kann er es aber noch nicht.

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Dass Wirtz über den kommenden Sommer hinaus bei den Reds bleibt, ist deshalb nicht in Stein gemeißelt. Immer wieder wird über eine mögliche Trennung spekuliert. Interesse wird unter anderem dem FC Barcelona, dem FC Bayern und Real Madrid nachgesagt.

Wie Lothar Matthäus zuletzt enthüllte, beobachtet auch der FC Chelsea um Trainer Xabi Alonso die Situation genau. Dazu kommen jetzt neue Details ans Licht: Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge hat der spanische Übungsleiter den Wunsch hinterlegt, dass sich die Blues um Wirtz bemühen sollen, sofern sich im kommenden Sommer eine Möglichkeit ergibt.

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Bei Bayer Leverkusen arbeiteten beide bereits sehr erfolgreich zusammen, gewannen mit der Werkself sogar die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Unter Alonso könnte Wirtz wieder zu seiner absoluten Topform finden.

Nicht verwunderlich, dass die FT-Leser dem 23-Jährigen mehrheitlich zu einer Wiedervereinigung mit Alonso raten. Dieser Meinung sind 54 Prozent in einer entsprechenden Umfrage. Lediglich 15 Prozent finden, dass sich Wirtz in Liverpool durchbeißen sollte.

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Sollte Florian Wirtz eine Wiedervereinigung mit Xabi Alonso anstreben? Ja, unter Alonso ist Wirtz schonmal aufgeblüht Nein, er soll sich bei Liverpool durchbeißen Nein, ein anderer Verein würde besser zu ihm passen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dort steht der deutsche Nationalspieler noch bis 2030 unter Vertrag. Die kommenden Wochen werden entscheidend dafür sein, ob Wirtz diesen erfüllt. Alonso und Chelsea befinden sich für den Fall der Fälle in Lauerstellung.