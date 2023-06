Hainer über Bayerns Stürmersuche – Hernández-Poker vor Entscheidung

Der FC Bayern gibt eine Vertragsverlängerung mit Lucas Hernández (27) längst nicht auf. „Wir sind permanent im Gespräch. Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden“, so Präsident Herbert Hainer bei ‚Bild TV‘.

Der Vereinsboss meint: „Wenn man den Lucas bei der Meisterschaftsfeier in München gesehen hat, dann hat man nicht das Gefühl, dass er hier sonderlich unglücklich ist.“ Die Präferenz des französischen Abwehrspielers ist aber ein Wechsel zu Paris St. Germain. Mit PSG ist sich Hernández über einen Fünfjahreskontrakt einig. Bayern offeriert derweil nur einen Dreijahresvertrag.

Ein Jahr vor Vertragsende wäre Bayern ab 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit. Laut ‚Bild‘ soll bis spätestens kommenden Dienstag eine Entscheidung her. Ein offizielles Kauf-Angebot aus Paris soll derweil noch nicht vorliegen.

Stürmer-Suche läuft

Auch auf die Verpflichtung eines neuen Torjägers kommt Hainer zu sprechen: „Es gibt natürlich einige Stürmer und die Namen werden auch immer wieder in den Medien genannt – sei es Kolo Muani, Osimhen, Kane, Vlahovic. Wir gucken uns das alles sehr genau an und schauen, wer am besten zum FC Bayern passt.“

„Da hat natürlich Thomas Tuchel auch ein gewaltiges Wort mitzusprechen. Der FC Bayern ist zwar auf der einen Seite bekannt für seine großen sportlichen Ambitionen, auf der anderen Seite gucken wir immer auf die wirtschaftliche Stabilität des Klubs. Aber ich bin überzeugt davon, wir werden eine gute Lösung finden.“

Hainer betonte einmal mehr, „dass der FC Bayern ist in der Lage, 100 Millionen ausgeben zu können“, schränkt aber auch ein: „Da muss natürlich alles stimmen für so einen Transfer. Es ist auch bekannt, dass wir einen Mittelstürmer suchen. Von der Sorte gibt es leider nicht so viele, die sind alle ziemlich teuer, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir werden uns den Markt genau angucken.“