Newcastle verlängert mit Watts

Newcastle United plant weiter mit Kell Watts. Wie die Nordengländer offiziell bestätigen, hat der derzeit an Wigan Athletic ausgeliehene Innenverteidiger einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der alte Kontrakt wäre 2023 ausgelaufen.

„Ich bin absolut begeistert. Ich bin im Verein, seit ich acht Jahre alt bin und freue mich riesig über meinen neuen Vertrag. Meine ganze Familie ist begeistert und ich kann es kaum erwarten, in der nächsten Saison mit dem neuen Trainer zusammenzuarbeiten“, kommentiert der 22-Jährige die Vertragsunterzeichnung.

✍️ We are pleased to announce that defender Kell Watts has signed a new two-year contract with Newcastle United.



Congratulations, Kell! ⚫️⚪️