Elversberg schlägt in Augsburg zu

Die SV Elversberg bedient sich in der Bundesliga. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt Lasse Günther vom FC Augsburg ins Saarland. Bei der SVE erhält der 22-jährige Linksverteidiger einen Dreijahresvertrag. An den FCA war Günther vertraglich noch bis 2026 gebunden. Über die Ablösemodalitäten macht Elversberg keine Angaben.

Günther war in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC verliehen und lief für die Badener in 20 Zweitligaspielen auf. Der gebürtige Münchner hatte seine Jugend überwiegend beim FC Bayern verbracht und mit 18 Jahren bereits Erfahrungen in der 3. Liga mit der Zweitvertretung des Rekordmeisters gesammelt. „Lasse hat trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung gesammelt. Er bringt viel Tempo mit, ist mutig und hat die Fähigkeit, sich immer wieder aktiv ins Offensivspiel einzuschalten. Wir freuen uns, dass er unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten verstärken wird“, erklärt SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book.