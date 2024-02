DFL bestätigt: Investorendeal geplatzt

Die DFL sieht nach anhaltenden Protesten davon ab, Anteile an externe Investoren zu verkaufen. In einer offiziellen Mitteilung teilt der Dachverband mit, dass der Prozess „zum Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft“ abgebrochen wurde.

„Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich“, erklärt DFL-Sprecher Hans-Joachim Watzke, „auch wenn es eine große Mehrheit für die unternehmerische Notwendigkeit der strategischen Partnerschaft gibt: Der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe.“

Diese betreffe nicht nur Ligaverband und Klubs, sondern finde „teilweise auch innerhalb der Klubs zwischen Profis, Trainern, Klubverantwortlichen, Aufsichtsgremien, Mitgliederversammlungen und Fangemeinschaften“ statt.

„Integrität des Wettbewerbs“ gefährdet

Diverse Fangruppierungen hatten in den vergangenen Wochen gegen den geplanten DFL-Deal protestiert, indem sie Gegenstände aufs Spielfeld warfen und mehrere Partien so an den Rande des Abbruchs brachten. Damit hätten sie laut Watzke „mit zunehmender Vehemenz den Spielbetrieb, konkrete Spielverläufe und damit die Integrität des Wettbewerbs“ gefährdet.

Und weiter: „Die Tragfähigkeit eines erfolgreichen Vertragsabschlusses im Sinne der Finanzierung der 36 Klubs kann in Anbetracht der Umstände im Ligaverband mit seinen 36 Mitgliedsklubs nicht mehr sichergestellt werden.“ Darüber hinaus betont Watzke, dass es keine weiteren Abstimmungen zum Thema geben wird.