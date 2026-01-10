Neapel plant 30-Millionen-Deal

Bei der SSC Neapel ist ein großer Transfer in Arbeit. Die Italiener haben laut ‚ESPN Brazil‘ ein Angebot über 30 Millionen Euro für Allan von Palmeiras abgegeben. Zuletzt soll der 21-jährige Offensivspieler von Newcastle United und Zenit St. Petersburg beobachtet worden sein, nun kommt jedoch Napoli mit dem ersten konkreten Vorstoß um die Ecke.

Dass Neapel Allan tatsächlich noch bis Ende des Monats in die Serie A lotst, ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. Palmeiras-Präsidentin Leila Pereira habe den Versuch aus Neapel zunächst abgeblockt, heißt es weiter. Gerne würde man Allan noch mindestens eine Saison im Klub halten. Sein Vertrag bei Palmeiras ist noch bis Ende 2029 gültig.