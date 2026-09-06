Neuer Klub für Vardy

Jamie Vardy (39) hat nach einigen Wochen der Arbeitslosigkeit einen neuen Klub gefunden. Der Torjäger unterschreibt beim englischen Zweitligisten FC Burnley einen Vertrag bis zum Saisonende. „Ich freue mich sehr, jetzt hier beim Burnley FC zu sein. Dieser Verein hat eine echte Fußballtradition und leidenschaftliche Fans, die eine Mannschaft verdienen, die sie und ihre Stadt repräsentiert“, begründet Vardy seine Wahl.

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We are delighted to announce the signing of experienced forward Jamie Vardy on a contract until the end of the current season.



Welcome to Burnley, Jamie 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 6, 2026

In der vergangenen Saison lief der Routinier für den US Cremonese in der Serie A auf. Dort gelangen ihm immerhin sieben Treffer und drei Vorlagen in 29 Ligaspielen. Nun will der englische Meister von 2016 nachweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört.