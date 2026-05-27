Neue Chance für Bayer-Flop

Eliesse Ben Seghir (21) hofft bei Bayer 04 Leverkusen offenbar auf einen Neuanfang. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fühlt sich der Offensivspieler ebenso wie Loïc Badé (26) grundsätzlich wohl im Klub und möchte sich unter einem neuen Trainer in der kommenden Saison neu beweisen. Ob der Marokkaner künftig eine größere Rolle einnehmen wird, soll sich demnach in der Vorbereitung zeigen. Sportchef Simon Rolfes äußert sich optimistisch: „Wir haben Spieler, bei denen wir mit einem Jahr mehr im Verein größere Möglichkeiten sehen.“ Gleichzeitig betont Rolfes aber auch: „Wir sind selbstkritisch genug, Dinge zu korrigieren und andere Reize im Kader zu setzen.“

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Ben Seghir war erst im vergangenen Sommer für rund 32 Millionen Euro von der AS Monaco nach Leverkusen gewechselt, konnte die hohen Erwartungen bislang jedoch nicht erfüllen. Der Rechtsfuß stand in seiner ersten Saison lediglich zweimal in der Startelf und erhielt kein WM-Ticket bei der marokkanischen Nationalmannschaft, nachdem er beim Afrika-Cup zu Jahresbeginn noch zum Kader gehört hatte.