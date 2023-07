BVB-Abschied: Alles klar bei Coulibaly

Soumaïla Coulibaly wird in Kürze in der englischen Premier Leauge aufschlagen. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge ist sich Borussia Dortmund mit dem FC Burnley endgültig einig geworden. Der französische Innenverteidiger werde zunächst per Leihe auf die Insel wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Anschluss existiere eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro, die laut der französischen Fachzeitung „nahezu obligatorisch“ ist. Zwischen dem deutschen Vizemeister und dem englischen Erstligisten ist alles ausverhandelt. In den nächsten Tagen soll der Deal offiziell verkündet werden.

Lese-Tipp

Medizincheck terminiert: Coulibaly-Abschied rückt näher

Vor zwei Jahren war Coulibaly ablösefrei als großes Versprechen aus der Jugendabteilung von Paris St. Germain zum BVB gewechselt. Verletzungsbedingt konnte er die hohen Erwartungen seither aber nie erfüllen, nur zweimal kam er bei den Profis zum Einsatz. In England soll die Karriere des 19-Jährigen nun endlich Fahrt aufnehmen.