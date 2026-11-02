Bayern-Beben: Aus für Eberl-Vertrauten Schmadtke

Als enger Vertrauter von Max Eberl kam Nils Schmadtke Ende 2024 zum FC Bayern, um die Leitung der Scouting-Abteilung zu übernehmen. Bereits bei Borussia Mönchengladbach hatten die beiden erfolgreich zusammengearbeitet.

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In München hat Schmadtke aber einen schweren Stand. Schon im Sommer drohte dem 37-Jährigen der Rauswurf, da seine Arbeitsweise und seine Entscheidungen intern kritisch gesehen wurden. Zudem stand er mit seiner Abteilung unter Verdacht, Interna an die Öffentlichkeit gegeben zu haben.

Wie die Münchner ‚Abendzeitung‘ jetzt berichtet, werden sich die Bayern noch vor dem Jahresende von Schmadtke trennen. Eigentlich läuft dessen Arbeitspapier noch bis zum Sommer 2027, doch der FCB will den Vertrag noch in diesem Kalenderjahr auflösen. Wer die Nachfolge übernimmt, steht noch nicht fest. Ein möglicher Kandidat ist Christopher Vivell, der aktuell bei Manchester United die Scouting-Abteilung leitet.