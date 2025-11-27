Menü Suche
Kommentar
Premier League

Gute Nachrichten bei Wirtz

von Dominik Sandler
1 min.
Florian Wirtz im LFC-Trikot @Maxppp

Der FC Liverpool kann inmitten der schweren Krise bald wieder auf Florian Witz (22) setzen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen West Ham United am Sonntag (15:05 Uhr) sagte Trainer Arne Slot: „Florian hat morgen seinen letzten Tag in der Reha. Wenn alles gut geht, könnte er am Samstag mit dem Team trainieren.“ Ob es dann einen Tag später gegen die Hammers für einen Kaderplatz reicht, ist noch offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenso unklar ist, wie lange Hugo Ekitiké (23) ausfallen wird. Der Franzose wurde gegen die PSV Eindhoven (1:4) mit Rückenproblemen ausgewechselt. Auch hier hat Slot gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung. „Sie erwarten nicht, dass er große Probleme hat. Die nächsten Spiele kommen aber schnell, deshalb müssen wir abwarten.“ Da auch Joe Gomez (28) und Alisson (33) wieder fit sind, entspannt sich zumindest die personelle Lage bei den Reds etwas.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Florian Wirtz
Hugo Ekitike

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Florian Wirtz Florian Wirtz
Hugo Ekitike Hugo Ekitike
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert