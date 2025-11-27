Gute Nachrichten bei Wirtz

Der FC Liverpool kann inmitten der schweren Krise bald wieder auf Florian Witz (22) setzen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen West Ham United am Sonntag (15:05 Uhr) sagte Trainer Arne Slot: „Florian hat morgen seinen letzten Tag in der Reha. Wenn alles gut geht, könnte er am Samstag mit dem Team trainieren.“ Ob es dann einen Tag später gegen die Hammers für einen Kaderplatz reicht, ist noch offen.

Ebenso unklar ist, wie lange Hugo Ekitiké (23) ausfallen wird. Der Franzose wurde gegen die PSV Eindhoven (1:4) mit Rückenproblemen ausgewechselt. Auch hier hat Slot gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung. „Sie erwarten nicht, dass er große Probleme hat. Die nächsten Spiele kommen aber schnell, deshalb müssen wir abwarten.“ Da auch Joe Gomez (28) und Alisson (33) wieder fit sind, entspannt sich zumindest die personelle Lage bei den Reds etwas.