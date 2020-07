Ajax verpflichtet Kudus

Ajax Amsterdam nimmt Sturmtalent Mohammed Kudus unter Vertrag. Die Niederländer statten den 19-jährigen Angreifer mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2025 aus. Dem Vernehmen nach fließen neun Millionen Euro Ablöse an den dänischen Klub FC Nordsjaelland.

Dem zweimaligen ghanaischen Nationalspieler gelang in der abgelaufenen Spielzeit in Dänemark der Durchbruch bei den Profis. In 28 Pflichtspielen erzielte der Linksfuß zwölf Treffer. Zuletzt wurde Kudus auch bei Borussia Mönchengladbach gehandelt.