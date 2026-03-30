Barça-Abflug: Costas Empfehlung an Lewandowski

Geht es nach seinem ehemaligen Teamkollegen Douglas Costa (35), läuft Robert Lewandowski in der kommenden Saison für Juventus Turin auf. „Robert trifft auf jede erdenkliche Weise. Er wäre eine Bereicherung für Juventus, und ich würde ihm raten, das schwarz-weiße Trikot zu tragen. Er trifft überall und wird das noch viele Jahre tun. Er wäre perfekt für die Bianconeri. Aber sie haben ja ohnehin schon einen großartigen Stürmer“, so Costa, der aktuell für den italienischen Viertligisten Chievo Verona aufläuft, im Interview mit der ‚Tuttosport‘.

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Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Eine finale Entscheidung darüber, wie es nach der Saison weitergeht, möchte der 37-Jährige Ende April treffen. Eine Spur führt tatsächlich zur Alten Dame, darüber hinaus sind der AC Mailand sowie mehrere Klubs aus Saudi-Arabien und den USA interessiert.

Die beiden Akteure verbindet eine gemeinsame Zeit beim FC Bayern. Sowohl Costa als auch Lewandowski liefen für den Rekordmeister unter der Leitung von Pep Guardiola auf. Für den spanischen Übungsleiter hat Costa nur lobende Worte übrig: „Selbst wenn er in den kommenden Jahren keine großen Titel mehr gewinnt, wird Pep immer die absolute Nummer eins bleiben. Er ist ein Genie. Er hat mich zu Bayern München geholt. Er war es, der auf höchstem Niveau auf mich gesetzt hat.“

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Kurioser Plan

In Verona ist Costa wohl nur auf der Durchreise. Im Sommer zieht es den 31-fachen brasilianischen Nationalspieler voraussichtlich zu Al Ettifaq. Der Wechsel dürfte problemlos vonstattengehen, Veronas Eigentümer Pietro Laterza ist nämlich gleichzeitig auch Präsident des Saudi-Klubs. Im Wüstenstaat kann Costa im Herbst seiner Karriere dann nochmal auf Profi-Niveau angreifen.