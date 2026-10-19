Krösche-Nachfolge: Erster Kandidat äußert sich

Joti Chatzialexiou hat auf Gerüchte reagiert, wonach er die Nachfolge des freigestellten Markus Krösche als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt übernehmen könnte. Der 50-Jährige, der in gleicher Funktion beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg tätig ist, sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Es ist sicherlich eine Wertschätzung meiner Arbeit, zu diesem Kandidatenkreis zu gehören, allerdings gibt es mit Eintracht Frankfurt keinerlei Vereinbarungen und keinen Kontakt. Es ist daher kein Thema, mit dem ich mich derzeit befasse, der Fokus liegt auf dem FCN.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klingt nicht nach einer endgültigen Absage. Chatzialexiou, der bisher als einer der aussichtsreichsten Kandidaten galt, hält sich mit dieser Aussage zumindest noch alle Türen offen. Weitere Namen auf der Liste sind laut der Boulevardzeitung Benjamin Weber (FC Augsburg), die ehemaligen Eintracht-Kapitäne Christoph Spycher (BSC Young Boys) und Pirmin Schwegler (VfL Wolfsburg) sowie Fredi Bobic (Legia Warschau). Derzeit übernimmt der neue Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann bis zur Verpflichtung eines neuen Sportchefs Krösches Aufgaben.

Update (15:04 Uhr): Wie ‚Sky‘ enthüllt, handelt es sich bei Eintracht Frankfurts Wunschnachfolger für Krösche um Christoph Spycher.