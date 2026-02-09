Bericht: Tottenham trifft Kolo Muani-Entscheidung

Die Wege von Tottenham Hotspur und Randal Kolo Muani (27) werden sich nach Saisonende voraussichtlich trennen. Laut ‚Teamtalk‘ haben die Nordlondoner keine Absicht, den Angreifer dauerhaft unter Vertrag zu nehmen. Der ehemalige Frankfurter ist derzeit von Paris St. Germain ausgeliehen und kommt für die Spurs in 26 Einsätzen auf jeweils drei Tore und Vorlagen, in der Premier League ist er bislang allerdings noch ganz ohne Treffer.

Die Haltung der Tottenham-Verantwortlichen, keine langfristige Zusammenarbeit anzustreben, habe maßgeblich zu Kolo Muanis Wechselwunsch im Januar beigetragen, berichtet ‚Teamtalk‘. Ex-Verein Juventus Turin bemühte sich im abgelaufenen Transferfenster vergeblich um eine Rückkehr des Franzosen, der sich zunehmend Sorgen um seine WM-Chancen machen soll. Juve bleibe aber weiterhin ein realistisches Ziel in der Zukunft. Kolo Muanis Vertrag bei Stammklub PSG läuft noch bis 2028.