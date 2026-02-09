Menü Suche
Kommentar
Premier League

Bericht: Tottenham trifft Kolo Muani-Entscheidung

von Fabian Ley - Quelle: Teamtalk
1 min.
Randal Kolo Muani im Spiel gegen Ex-Klub Eintracht Frankfurt @Maxppp

Die Wege von Tottenham Hotspur und Randal Kolo Muani (27) werden sich nach Saisonende voraussichtlich trennen. Laut ‚Teamtalk‘ haben die Nordlondoner keine Absicht, den Angreifer dauerhaft unter Vertrag zu nehmen. Der ehemalige Frankfurter ist derzeit von Paris St. Germain ausgeliehen und kommt für die Spurs in 26 Einsätzen auf jeweils drei Tore und Vorlagen, in der Premier League ist er bislang allerdings noch ganz ohne Treffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Haltung der Tottenham-Verantwortlichen, keine langfristige Zusammenarbeit anzustreben, habe maßgeblich zu Kolo Muanis Wechselwunsch im Januar beigetragen, berichtet ‚Teamtalk‘. Ex-Verein Juventus Turin bemühte sich im abgelaufenen Transferfenster vergeblich um eine Rückkehr des Franzosen, der sich zunehmend Sorgen um seine WM-Chancen machen soll. Juve bleibe aber weiterhin ein realistisches Ziel in der Zukunft. Kolo Muanis Vertrag bei Stammklub PSG läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Spurs
PSG
Juventus
Randal Kolo Muani

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Spurs Logo Tottenham Hotspur
PSG Logo Paris Saint-Germain
Juventus Logo Juventus Turin
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert