Union: Auch Bochum an Michel dran

Sven Michel könnte innerhalb der Bundesliga den Verein wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigt der VfL Bochum Interesse am 32-jährigen Stürmer von Union Berlin. Michel könne sich einen Wechsel zum Revierklub gut vorstellen, Gespräche zwischen den Parteien sollen bereits stattgefunden haben. Unklar sei allerdings, ob der VfL die Ablöseforderungen der Eisernen erfüllen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Michel war im Januar 2022 für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn nach Berlin gewechselt. Dort stand er seitdem in 44 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er neun Tore erzielte und drei weitere vorbereitete. Auch Hannover 96 soll am 32-Jährigen interessiert sein.

Lese-Tipp

Union aus dem Rennen: Bundesliga-Duo hofft auf Martin