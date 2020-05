BVB: Can gegen Wolfsburg zurück?

Borussia Dortmund kann sich offenbar Hoffnungen auf einen Einsatz von Emre Can im nächsten Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) machen. Laut ‚Sport Bild‘-Reporter Jan Westerschulze sei ein Comeback des Nationalspielers gegen die Wölfe „nicht ausgeschlossen“.

Demnach absolviere Can schon wieder Lauftraining. In den kommenden Tagen dürfte er dann in vollem Umfang am Mannschaftstraining teilnehmen können. Aufgrund muskulärer Probleme war der 26-Jährige gegen Schalke 04 (4:0) zum Zuschauen verdammt.