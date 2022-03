Barças Problem bei Traoré

Beim FC Barcelona steht ein Fragezeichen hinter der Festverpflichtung von Leih-Flügelstürmer Adama Traoré (26). Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hätten die Katalanen gerne einen Deal mit dessen regulärem Arbeitgeber Wolverhampton Wanderers eingefädelt, in dem auch Francisco Trincão (22) involviert ist. Der Portugiese ist im Gegenzug an die Engländer verliehen.

Das Problem: Während Traoré in den ersten Spielen für Barça zu überzeugen wusste, gelang dies Trincão bei den Wolves so gut wie gar nicht. Sein Leihklub soll sich daher von einer Festverpflichtung schon distanziert haben. Eine Verrechnung beider Spieler müssen sich die Blaugrana also offensichtlich aus dem Kopf schlagen.