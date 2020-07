Ajax-Juwel Ünüvar verlängert

Ajax Amsterdam hat eines seiner größten Talente gebunden. Wie der amtierende niederländische Meister verkündet, hat Naci Ünüvar seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 17-jährigen Flügelstürmers wäre 2022 ausgelaufen.

Ünüvar kam in der abgelaufenen Saison vornehmlich in der Ajax-Jugend zum Einsatz. Im Pokal gegen den SV Spakenburg (7:0) gab der niederländische U18-Nationalspieler im Januar sein Profidebüt und erzielte umgehend ein Tor. Zudem verkündet Ajax die Verlängerung mit dem ebenfalls 17-jährigen Devyne Rensch. Der Jugendspieler unterschreibt wie Ünüvar bis 2023.

