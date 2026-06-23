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40-Millionen-Zugang für Chelsea?

von Remo Schatz - Quelle: The Athletic
Maxence Lacroix applaudiert @Maxppp

Für Maxence Lacroix (26) könnte in diesem Sommer der nächste Karriereschritt auf dem Programm stehen. Laut ‚The Athletic‘ zeigt der FC Chelsea gesteigertes Interesse am Innenverteidiger von Crystal Palace. Der Ex-Wolfsburger ist noch drei Jahre vertraglich gebunden, die Eagles sollen für einen Verkauf mindestens 40 Millionen Euro fordern.

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Lacroix hatte Wolfsburg 2024 für eine Ablöse von 18 Millionen Euro verlassen. Bei den Londonern ist der Franzose gesetzt und kam in der vergangenen Saison auf bemerkenswerte 55 Pflichtspiele. Dabei erzielte Lacroix drei Treffer und legte drei weitere auf.

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