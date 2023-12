Real-Kandidat De Zerbi offen für Brighton-Verlängerung

Roberto De Zerbi kann sich eine Vertragsverlängerung bei Brighton & Hove Albion vorstellen. Der italienische Chefcoach der Seagulls sagt gegenüber der ortsansässigen Zeitung ‚The Argus‘: „Ich fühle mich sehr wohl in Brighton. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Spielern, zum Verein […] und allen, die in Brighton arbeiten. Ja, wir sprechen über den neuen Vertrag, aber im Moment sind wir noch im Gespräch, es ist noch nichts entschieden.“ Das aktuelle Arbeitspapier von De Zerbi ist noch bis 2026 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Blick auf eine mögliche Verlängerung ergänzt der 44-Jährige: „Normalerweise arbeite ich, um glücklich zu sein und um Spaß zu haben und ich fühle mich in Brighton sehr wohl. Am Ende müssen wir das Ziel analysieren. Wenn die Ziele die gleichen sind wie die des Vereins, ist es eine Ehre für mich, in Brighton zu arbeiten. Ich versuche nicht, ein höheres Niveau zu erreichen. Für mich ist am wichtigsten, ernsthaft zu arbeiten – mit einem guten Team und guten Spielern.“ Zuletzt wurde De Zerbi als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid ins Spiel gebracht.