Große WM-Enttäuschung für Larsson

Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt muss eine bittere Nachricht verkraften. Der 21-jährige Mittelfeldspieler gehört nicht zum endgültigen Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vier Profis aus Deutschland haben es aber geschafft, nominiert zu werden. Daniel Svensson (24/Borussia Dortmund), Eric Smith (29/FC St. Pauli), Matthias Svanberg (27/VfL Wolfsburg) und Alexander Bernhardsson (27/Holstein Kiel) wurden von Graham Potter nominiert.