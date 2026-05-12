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Offiziell Weltmeisterschaft

Große WM-Enttäuschung für Larsson

von Dominik Schneider
Hugo Larsson im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt muss eine bittere Nachricht verkraften. Der 21-jährige Mittelfeldspieler gehört nicht zum endgültigen Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Sommer.

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Vier Profis aus Deutschland haben es aber geschafft, nominiert zu werden. Daniel Svensson (24/Borussia Dortmund), Eric Smith (29/FC St. Pauli), Matthias Svanberg (27/VfL Wolfsburg) und Alexander Bernhardsson (27/Holstein Kiel) wurden von Graham Potter nominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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