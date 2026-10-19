„Wie viele Chancen will Kimmich noch haben?“

Der mediale Druck auf Joshua Kimmich wegen dessen Rolle im DFB-Team reißt nicht ab. Im Fußballtalk ‚Sky90‘ am Sonntagabend teilte Ex-Profi Dietmar Hamann kräftig gegen den 31-Jährigen aus: „Ich glaube, dass Kimmich da schwer unter Druck kommt und dass sich die Kapitänsfrage dann irgendwann von selber erledigt, weil andere spielen. Für mich steht außer Frage, wenn wir morgen WM-Finale spielen, dass Pavlovic und Nmecha in der Mitte anfangen.“

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Auf der Sechs seien einige andere Spieler deutlich stärker, weshalb Kimmich unter Hansi Flick, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann hinten rechts aufgestellt wurde: „Drei Trainer mit herausragenden Fähigkeiten. Und jetzt will mir einer sagen, dass er Weltklasse ist in der Mitte?“ Auch beim FC Bayern bekleide Kimmich die Position lediglich, „weil Trainer Vincent Kompany keine anderen hat“. Hamann hatte sogar mit Kimmichs Rücktritt nach der WM im vergangenen Sommer gerechnet. „Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?“