Bei Marcel Sabitzer (32) und Ramy Bensebaini (31) zeichnet sich nach aktuellem Stand ein ablösefreier Abschied im Sommer 2027 ab. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, plant Borussia Dortmund keine Verlängerung der in einem Jahr auslaufenden Verträge.

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Für diesen Sommer hege das Duo zudem keine Wechselabsicht. Dass Mittelfeldspieler und Linksverteidiger 2027 dann ablösefrei gehen würden, sei für die BVB-Bosse kein großes Problem, so die ‚Ruhr Nachrichten‘ unter Verweis auf den geringen Marktwert im einstelligen Millionenbereich.

Vielmehr nehme man dieses Szenario sogar bewusst in Kauf. Zumal sich der BVB vor drei Jahren Bensebaini ablösefrei gesichert hatte, für Sabitzer wurden im gleichen Jahr 20 Millionen Euro an den FC Bayern überwiesen.

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Für die neue Saison soll das Duo wie schon in der abgelaufenen als wichtige Kaderspieler eingeplant sein. Sabitzer kam auf 34 Pflichtspieleinsätze, Bensebaini auf 32.