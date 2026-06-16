Die Leihen von Kevin Müller (34) und Moussa Ndiaye (23) entpuppten sich für den FC Schalke als voller Erfolg. Während die Festverpflichtung des Keepers vom 1. FC Heidenheim so gut wie sicher ist, wartet Königsblau im Werben um den Linksverteidiger schwierige Verhandlungen mit dem RSC Anderlecht. Dem Vernehmen nach fordern die Belgier mittlerweile mehr als drei Millionen Euro für den Senegalesen – das ist den Knappen zu viel.

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Gleiches gilt für Außenverteidiger Elias Baum (20), der Eintracht Frankfurt drei bis fünf Millionen Euro einbringen soll und von zahlreichen weiteren Bundesligisten gejagt wird. Ein Schnäppchen wäre dagegen Sean Dulic (21). Wegen des Zwangsabstiegs von 1860 München kommt der Innenverteidiger ablösefrei auf den Markt. Das ruft unter anderem auch den FC Augsburg und den Hamburger SV auf den Plan.

Eine Schalke-Spur führt zudem zu Mittelfeldakteur Otto Rosengren (23) von Malmö FF. Neben S04 beschäftigen sich allerdings auch RB Leipzig und die TSG Hoffenheim mit dem Schweden. Finanziell kann der Bundesliga-Aufsteiger mit den Ligarivalen nicht mithalten.

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Was passiert mit Dzeko und Sylla?

Darüber hinaus sickerte kürzlich durch, dass sich die Königsblauen mit Junior Dina Ebimbe (25) beschäftigten. Für den Außenbahnspieler, der auch im Zentrum agieren kann, würde man wohl eine Million Euro auf den Tisch legen, Eintracht Frankfurt wünscht sich nach aktuellem Stand der Dinge die doppelte Summe.

Natürlich halten Sportvorstand Frank Baumann und Co. auch Ausschau nach weiterer Sturm-Verstärkung angesichts der ungewissen Zukunft von Edin Dzeko (40) und Moussa Sylla (26). Schalke hat dem ablösefreien Frank Magri (26) vom FC Toulouse schon einige Angebot unterbreitet, zu einer Einigung kam es bislang aber nicht (FT berichtete).