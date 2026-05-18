Carvajal verlässt Real Madrid

Zu den 450 Profieinsätzen von Eigengewächs Dani Carvajal für Real Madrid kommt nach dem letzten Saisonspiel gegen Athletic Bilbao (Samstag, 21 Uhr) kein weiterer mehr hinzu. Wie die Königlichen mitteilen, erhält der 34-jährige Mannschaftskapitän keinen neuen Vertrag und verlässt den Klub somit formal zum 30. Juni.

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Carvajal gewann mit Real sechsmal die Champions League und wurde viermal spanischer Meister, feierte zudem 2024 den Europameistertitel mit Spanien. In der vergangenen Saison zog er sich einen Kreuzbandriss zu, anschließend fand er nicht mehr zu alter Form zurück. Ob und wenn ja, wo es für ihn als Profi weitergeht, ist offen.