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Offiziell Weltmeisterschaft

DFB mit offizieller Klopp-Mitteilung

von Tobias Feldhoff
Jürgen Klopp zeigt seine Zahnreihe @Maxppp

Der DFB hat erstmals offiziell Stellung zum Verlauf der Gespräche mit Jürgen Klopp bezogen. Ein Gespräch zwischen Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke und dem ehemaligen BVB-Trainer habe „eine Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrags“ zutage gefördert, teilt der Verband mit.

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Man sei nun „zuversichtlich, dass die Verhandlungen – vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull – letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können“, heißt es weiter. Klopps Engagement als Bundestrainer steht also nicht mehr viel im Weg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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