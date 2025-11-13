Erster Füllkrug-Interessent springt ab

Niclas Füllkrug wird in der Wintertransferphase nicht zum FC Augsburg wechseln. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist ein Transfer des Nationalstürmers für den abstiegsgefährdeten Bundesligisten finanziell nicht realisierbar. Der 32-Jährige könnte West Ham United verlassen und wurde zuletzt auch mit dem VfL Wolfsburg sowie dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Füllkrug wurde seit seinem Wechsel im Sommer 2024 in die englische Hauptstadt immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Der gebürtige Hannoveraner kommt in der Premier League nur auf 24 Einsätze, in denen er drei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. Thorsten Wirth, Berater des Stürmers, befeuerte die Wechselgerüchte zuletzt: „Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren. Aber sagen wir mal so: Das kann, glaube ich, schon Sinn machen, dass man da was verändert.“