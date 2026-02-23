Menü Suche
Juve jagt Tottenhams Vicario

von Martin Schmitz - Quelle: Gazzetta dello Sport
Guglielmo Vicario im Trikot der Tottenham Hotspur @Maxppp

Juventus Turin ist auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper für die kommende Saison offenbar in London fündig geworden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, möchte die Alte Dame Guglielmo Vicario verpflichten. Aktuell hütet Michele Di Gregorio (28) das Tor des italienischen Rekordmeisters, doch dieser genüge den Ansprüchen des Klubs nicht, daher soll nachgebessert werden.

Vicario steht noch bis 2028 bei den Spurs unter Vertrag, möchte laut Bericht jedoch gerne in die Serie A zurückkehren. Die geschätzte Ablösesumme beläuft sich auf 25 bis 30 Millionen Euro. Grundvoraussetzung für den Deal wäre für Turin die Champions League-Qualifikation. Sollte dies nicht gelingen oder der Transfer zu kostspielig erscheinen, ist Marco Carnesecchi (25) von Atalanta Bergamo laut ‚Gazzetta dello Sport‘ eine mögliche Alternative.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
