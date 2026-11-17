JJ Gabriel hat sich von Manchester United verabschiedet. „Hier bin ich als Spieler und Mensch gereift“, sagt der umworbene 16-Jährige in einem Video auf Instagram.

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„Jetzt, da ich mein nächstes Kapitel aufschlage, wird Manchester United immer Teil meiner Geschichte sein“, so Gabriel weiter.

Ende der Woche wird der englische U17-Nationalspieler dem ‚Telegraph‘ zufolge einen Dreijahresvertrag bei Real Madrid unterzeichnen. In der spanischen Hauptstadt hatte Gabriel schon seit einiger Zeit individuell trainiert.

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Weil der umworbene Youngster aufgrund der Wurzeln seiner Mutter einen zyprischen Pass und somit EU-Papiere erhält, kann er im Winter zu Real Madrid wechseln. Aufgrund des Brexits sähen die Statuten ansonsten vor, dass Gabriel erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit für einen Klub in einem EU-Land spielen dürfte.