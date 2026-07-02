FC Bayern: Palhinha kommt zurück

João Palhinha (30) steht wohl vorerst wieder beim FC Bayern auf der Matte. Laut ‚Sun‘-Journalist Tom Barclay wird Tottenham Hotspur die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro nicht aktivieren und auch nicht nachverhandeln. Hintergrund seien die Mittelfeld-Verpflichtungen von Mateus Fernandes (21/West Ham) und Sandro Tonali (26/Newcastle), die zusammen über 200 Millionen Euro kosten.

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Palhinha lief in der vergangenen Saison leihweise für Tottenham auf (45 Einsätze, sieben Tore). In München steht der Portugiese noch bis 2028 unter Vertrag, eine Zukunft hat er beim deutschen Rekordmeister aber nicht. Interesse zeigte zuletzt Sporting Lissabon.