Everton: Pickford-Konkurrenz aus Barcelona?

Der FC Everton hat offenbar Interesse an Ersatzkeeper Neto (31) vom FC Barcelona. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wollen die Toffees einen ernstzunehmenden Konkurrenten für Jordan Pickford verpflichten, der in der laufenden Saison häufiger in die Kritik geriet. Neto nimmt beim FC Barcelona die Position als Nummer zwei hinter Marc-André ter Stegen ein. Sein Vertrag bei den Katalanen ist noch bis 2023 gültig.

Laut der spanischen Sportzeitung verlangt Barça 16 Millionen Euro Ablöse für den Schlussmann. Seit 2019 gehört Neto zum Kader des FC Barcelona und absolvierte wettbewerbsübergreifend lediglich 16 Partien. Unter Carlo Ancelotti könnte dem erfahrenen Brasilianer in Everton eine wichtigere Rolle winken. Auch der FC Arsenal wurde in den zurückliegenden Tagen mit Neto in Verbindung gebracht.