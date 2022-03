KSC befördert Marino

Stefano Marino setzt seine Entwicklung beim Karlsruher SC fort. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, hat der 18-jährige Mittelstürmer einen neues Arbeitspapier bis 2025 unterschrieben. Der bisherige Kontrakt wäre 2023 ausgelaufen.

Marino wird seit 2020 im Wildpark ausgebildet und sammelte bereits zwei Profieinsätze. „Stefano Marino hat mit starken Leistungen in der U19 auf sich aufmerksam gemacht und dort eine wichtige Rolle gespielt. So ist es nur folgerichtig, dass wir ihm nun das Vertrauen bei den Profis schenken“, so Geschäftsführer Oliver Kreuzer.