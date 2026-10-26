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Schalke 04: Längere Pause für Gantenbein

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Adrian Gantenbein im Schalke-Einsatz @Maxppp

Adrian Gantenbein wird dem FC Schalke 04 mehrere Wochen fehlen. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich der Außenbahnspieler eine muskuläre Verletzung zugezogen, wegen der er den Schalkern bis zur Länderspielpause Mitte November nicht zur Verfügung stehen wird.

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Gantenbein reiht sich ein in einer längere Verletztenliste der Königsblauen. Beim jüngsten 0:0 gegen den 1. FC Köln kamen nach einem schlimmen Zusammenprall auch noch Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi (24) und Linksverteidiger Robin Gosens (32) hinzu.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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