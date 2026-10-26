Adrian Gantenbein wird dem FC Schalke 04 mehrere Wochen fehlen. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich der Außenbahnspieler eine muskuläre Verletzung zugezogen, wegen der er den Schalkern bis zur Länderspielpause Mitte November nicht zur Verfügung stehen wird.

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Gantenbein reiht sich ein in einer längere Verletztenliste der Königsblauen. Beim jüngsten 0:0 gegen den 1. FC Köln kamen nach einem schlimmen Zusammenprall auch noch Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi (24) und Linksverteidiger Robin Gosens (32) hinzu.