Bochum sucht Sissoko-Abnehmer

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
Ibrahim Sissoko hat die Augen zu beim Kopfball @Maxppp

Der VfL Bochum würde gerne im Winter das Transfermissverständnis Ibrahim Sissoko revidieren. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, würde der Zweitligist den Stürmer gerne abgeben. Auch Sissoko selbst soll sich an der Castroper Straße „nicht so richtig wohl“ fühlen. Einziger Haken: Mögliche Abnehmer wurden noch nicht gefunden. Der 30-Jährige war im Sommer ablösefrei von der AS St. Étienne gekommen, stand insgesamt aber nur rund 120 Minuten auf dem Platz.

Sissoko ist nicht der einzige VfL-Profi, der im Januar zur Disposition steht. Darüber hinaus werden auch Lösungen für Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel (22), Mittelstürmer Mathis Clairicia (23), Kapitän Matus Bero (30) und Burnley-Leihgabe Michael Obafemi (25) gesucht.

