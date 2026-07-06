Angebot eingereicht: Hein auf dem Weg in die Bundesliga

Starke acht Tore und sieben Assists verbuchte Gauthier Hein (29) vom FC Metz in der abgelaufenen Ligue 1-Saison, konnte damit aber nicht den Abstieg verhindern. In diesem Sommer wird der Kapitän das sinkende Schiff voraussichtlich verlassen. Ein interessanter Ausweg bietet sich in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FSV Mainz 05 verhandelt nach Informationen von ‚Onze Mondial‘ konkret über einen Transfer des flexiblen Offensivspielers, der sowohl auf dem Flügel als auch auf der Zehn agieren kann. Mit Hein selbst sollen sich die Rheinhessen in fortgeschrittenen Gesprächen befinden, zudem wurde den Franzosen ein Angebot unterbreitet.

Das Fußballmagazin geht davon aus, dass die Verhandlungen, die sämtliche Parteien positiv stimmen, in den kommenden Stunden fortgesetzt werden. Sollte der Deal über die Bühne gehen, wäre es Heins erste Profistation im Ausland.