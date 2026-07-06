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Angebot eingereicht: Hein auf dem Weg in die Bundesliga

Mit dem FC Metz wird Gauthier Hein wohl nicht den Gang in die Ligue 2 antreten. Ein konkretes Angebot aus der Bundesliga liegt dem flexiblen Offensivakteur vor.

von Julian Jasch - Quelle: Onze Mondial
1 min.
Gauthier Hein im Metz-Trikot @Maxppp

Starke acht Tore und sieben Assists verbuchte Gauthier Hein (29) vom FC Metz in der abgelaufenen Ligue 1-Saison, konnte damit aber nicht den Abstieg verhindern. In diesem Sommer wird der Kapitän das sinkende Schiff voraussichtlich verlassen. Ein interessanter Ausweg bietet sich in der Bundesliga.

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Der FSV Mainz 05 verhandelt nach Informationen von ‚Onze Mondial‘ konkret über einen Transfer des flexiblen Offensivspielers, der sowohl auf dem Flügel als auch auf der Zehn agieren kann. Mit Hein selbst sollen sich die Rheinhessen in fortgeschrittenen Gesprächen befinden, zudem wurde den Franzosen ein Angebot unterbreitet.

Das Fußballmagazin geht davon aus, dass die Verhandlungen, die sämtliche Parteien positiv stimmen, in den kommenden Stunden fortgesetzt werden. Sollte der Deal über die Bühne gehen, wäre es Heins erste Profistation im Ausland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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