BVB: Kovac kündigt Adeyemi-Gipfel an

von Lukas Hörster
1 min.
Karim Adeyemi im BVB-Training @Maxppp

Niko Kovac hat sich zum Fehlverhalten von Flügelstürmer Karim Adeyemi (23) beim Sieg zum Jahresabschluss gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) geäußert. Im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella sagte der Coach: „Wir werden das in einem persönlichen Gespräch zwischen vier, sechs oder acht Augen klären. Er hat jetzt genug Zeit gehabt, das zu reflektieren.“

Adeyemi hatte kurz vor Weihnachten nach seiner Auswechslung rumgezickt. Kovac sah das gar nicht gern, sagt aber nun: „Ich kenne Karim, er ist ja von Hause aus ein guter Junge. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das wird er sicherlich entsprechend auch wieder ändern.“ Adeyemis Vertrag beim BVB läuft 2027 aus. Seit Monaten wird um ein neues Arbeitspapier gepokert. Im Hintergrund lauert dem Vernehmen nach Manchester United auf den Zuschlag beim deutschen Nationalspieler. Ohne Verlängerung kommt er im Sommer auf den Markt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
