WM-Aus: Argentinien-Stürmer erleidet Kreuzbandriss

Joaquín Panichelli muss einen schweren Rückschlag einstecken. Der 23-jährige Mittelstürmer von Racing Straßburg hat sich nach Informationen von ‚ESPN Argentina‘ einen Kreuzbandriss zugezogen, wegen der er die Weltmeisterschaft im Sommer verpassen werde.

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Der Argentinier (ein Länderspiel) war zuletzt wieder von Nationaltrainer Lionel Scaloni für die anstehenden Testspiele nominiert worden, nun zerplatzen seine Träume von der WM-Teilnahme. Auch für Straßburg ist die Verletzung eine Hiobsbotschaft, in dieser Ligue 1-Saison kommt Panichelli auf 16 Tore in 27 Einsätzen. Jüngst wurde er bei Atlético Madrid als möglicher Nachfolger von Julián Álvarez (26) gehandelt.