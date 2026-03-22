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Bundesliga

Medien: Kwasniok-Entscheidung gefallen

Trennt sich der 1. FC Köln von Cheftrainer Lukas Kwasniok? Sportchef Thomas Kessler soll eine Entscheidung getroffen haben.

von Julian Jasch - Quelle: Express | Geissblog
1 min.
Lukas Kwasniok schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen @Maxppp

Nach dem gestrigen 3:3-Remis vom 1. FC Köln im Derby gegen Borussia Mönchengladbach hatte Thomas Kessler bereits ein klares Bekenntnis zu Lukas Kwasniok vermieden. Die Analyse am heutigen Sonntagmorgen soll den Geschäftsführer Sport in seiner Tendenz bestätigt haben. Laut dem ‚Express‘ hat sich Kessler für eine Trennung entschieden.

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Damit ist das Kwasniok-Aus so gut wie besiegelt. Der Gemeinsame Ausschuss muss die Entlassung zwar noch absegnen – um 15 Uhr soll das Gremium zusammenkommen – es wird allerdings nicht davon ausgegangen, dass an Kesslers Beschluss gerüttelt wird.

Indes sollen die Spuren zu Friedhelm Funkel und Dino Toppmöller, die als mögliche Kwasniok-Nachfolger gehandelt wurden, nicht heiß sein. Zudem ergänzt der ‚Geissblog‘, dass U19-Coach Stefan Ruthenbeck für den Job ebenfalls nicht infrage kommt. Übernimmt also doch Co-Trainer René Wagner den Bundesliga-Aufsteiger im Saisonfinale?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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