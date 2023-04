Optimismus bei RB: Neues Indiz für Olmo-Verlängerung

Der Ball liegt nun endgültig bei Dani Olmo. Unter der Woche ging das finale Angebot von RB Leipzig beim 24-jährigen Spanier ein. Die Sachsen möchten den 2024 auslaufenden Vertrag des Edeltechnikers unbedingt verlängern, Olmo muss sich entscheiden.

In Leipzig ist man offenbar guter Dinge, dass der 24-Jährige die Option Verbleib wählen wird. Laut der ‚Leipziger Volkszeitung‘ äußerte sich Geschäftsführer Sport Max Eberl am Donnerstag auf einer Veranstaltung optimistisch, was eine Olmo-Verlängerung angeht. Das tat der 49-Jährige allerdings in der Vergangenheit schon öfter, ohne dass es hinterher etwas Offizielles zu verkünden gab.

Hauskauf in Leipzig

Deutlicher ist da schon ein weiteres Indiz, von dem die Regionalzeitung berichtet. Olmo habe sich in Leipzig ein neues Haus gekauft. Ein Spieler, der sich in wenigen Monaten bei einem anderen Klub sieht, würde das wohl nicht tun – so zumindest die Hoffnung bei RB.

Olmo war im Januar 2020 für rund 30 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zum Bundesligisten gewechselt. Seitdem stand er in 117 Spielen auf dem Platz, in denen er 20 Mal traf und 24 Tore auflegte.