Verhandelt Andrich schon seinen Bayer-Abschied?

Anscheinend bereitet sich Robert Andrich (31) auf einen potenziellen Abgang von Bayer Leverkusen vor. Laut der ‚Sport Bild‘ sind die Parteien im Austausch, um die Perspektive zu besprechen. „Ein Wechsel erscheint möglich“, führt die Fachzeitschrift aus. In Leverkusen verfügt der 1,87 Meter große Rechtsfuß noch über ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier.

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Der Kapitän war in der abgelaufenen Saison in der Abwehrreihe unter Kasper Hjulmand gesetzt, unter dem neuen Bayer-Coach Carles Martínez, der voraussichtlich auf eine Viererkette setzen wird, könnte Andrich aber deutlich schlechtere Karten haben. Zumal Bayer noch nach einem neuen Abwehrchef Ausschau hält.